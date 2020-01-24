صحيفة الخليج الالكترونية حذرت الإدارة العامة للمرور من إساءة استعمال منبّه المركبة، حيث تعد مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية. وأوضحت الإدارة أن إساءة استعمال منبّه المركبة يسبب الإزعاج للآخرين، وقد يربك قائدي المركبات الأخرى. يذكر أن جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور : إساءة استعمال منبّه المركبة مخالفة مرورية وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.