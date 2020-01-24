الشرطة الألمانية: سقوط قتلى بإطلاق نار في بلدة روت آم سي

الخليج - أ ف ب ترجح الشرطة الألمانية سقوط عدة قتلى في واقعة إطلاق نار ببلدة روت آم زيه شمال شرقي ولاية بادن فورتمبرج، بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الجمعة. وأعلنت الشرطة أنه تم القبض على مشتبه به. ولم تدل السلطات ببيانات عن خلفية محتملة للحادث.

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