وزير خارجية الإمارات يلتقي في باريس نظيره لودريان

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دبي: التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في باريس جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، حسبما أفادت الجمعة وكالة أنباء الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التعليمية والتكنولوجية والثقافية".

كما استعرض الجانبان "التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين "والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي يمثلان "نموذجا مميزا للشراكة بين البلدين الصديقين التي لا تقتصر وحسب على الجوانب السياسية والاقتصادية وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية".