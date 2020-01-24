يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
دبي: التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في باريس جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، حسبما أفادت الجمعة وكالة أنباء الإمارات.
وجرى خلال اللقاء بحث "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التعليمية والتكنولوجية والثقافية".
كما استعرض الجانبان "التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين "والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات".
وأشار إلى أن جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي يمثلان "نموذجا مميزا للشراكة بين البلدين الصديقين التي لا تقتصر وحسب على الجوانب السياسية والاقتصادية وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الإمارات يلتقي في باريس نظيره لودريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.