الكويت تستدعي السفير الايراني... وتحتجّ

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الكويت: استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الايراني الجمعة على خلفية تصريح لمسؤول ايراني رفيع المستوى المح فيه الى ان الكويت شاركت في الغارة الجوية التي قتل فيها الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وأعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن "استياء واستغراب الكويت" حيال زعم المسؤول الايراني بأن احدى القواعد الجوية الكويتية استخدمت لشن الغارة في 3 يناير، بحسب الوكالة.

وقالت انه كان يشير إلى تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الايراني الجنرال اميرالي حاج زاده الذي صرح للتلفزيون الايراني الرسمي ان "طائرات مسيرة كانت تحلق في المنطقة (وقت الهجوم) انطلق معظمها من قاعدة علي السالم الكويتية.

وابلغ الجار الله السفير الايراني محمد ايراني، ان الكويت نفت أي دور لها في الهجوم الذي وقع في بغداد.

وقال إن مثل هذه التصريحات "من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين".