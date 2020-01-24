شكرا لقرائتكم خبر عن الرى الأردنية تحذر من فيضان سدى الوالة والبويضة لأول مرة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المياه الأردنية، اليوم الجمعة، فيضان سدى الوالة والبويضة لأول مرة هذا الموسم، وحذرت الوزارة فى وقت سابق اليوم، من فيضان سد الوالة، بعدما اقترب امتلاؤه بكامل طاقته التخزينية باتجاه وادى الوالة والهيدان للمرة الأولى هذا العام، ودعا الناطق الإعلامى باسم الوزارة، عمر سلامة بحسب صيحفة الغد الأردنية، جميع المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، كاشفا أن نسبة تدفق المياه إلى داخل جسم السد تجاوزت 40 مترا مكعبا فى الثانية.

ويقع سد الوالة فى محافظة مأدبا، وتقدر سعة تخزينه بـ 9.3 مليون متر مكعب، وتستخدم مياهه للرى والتغذية الجوفية.

وأعلنت السلطات فى مدغشقر، اليوم /الجمعة/، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 21 قتيلًا، فضلا عن فقدان 20 آخرين، وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن أكثر من 89 ألف شخص تأثروا بطول الأمطار الغزيرة التى تسقط على البلاد منذ يوم الاثنين الماضي، وصرح مكتب إدارة الكوارث بأن هناك تخوفًا من حدوث مجاعة وارتفاع فى أسعار الغذاء؛ حيث غمرت مياه الفيضانات الأراضى التى يزرع بها محاصيل الأرز.



وأشارت الشبكة إلى أن مياه الفيضانات غمرت أيضًا نحو 10 آلاف منزل شمالى البلاد، وأعلنت السلطات المحلية نشر قوات من الجيش لإجلاء المتضررين من ارتفاع منسوب المياه عن منازلهم، وتسببت الفيضانات فى غلق الطرق الرئيسية فى أماكن عدة. كما أفاد مسئولون بأنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة الأسبوع المقبل.