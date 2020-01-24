شكرا لقرائتكم خبر عن جبران باسيل: الرئيس طلب منى تمثيله بدافوس..ومذيعة: تقصد والد زوجتك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل، حول تعرض وزير الخارجية اللبنانى السابق جبران باسيل، لموقف محرج فى ندوة إعلامية على هامش منتدى دافوس، الخميس، عندما وجهت له مذيعة قناة "سى إن بى سى" الأمريكية، سؤالاً ولم تقتنع بإجابته.

وسألته المذيعة: "كيف وصلت إلى هنا؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟"، فأجاب باسيل "لقد جئت على حسابى"، مضيفاً "أعرف أنّ الشائعات والأكاذيب لا تزال منتشرة لكن هذه هى الحقيقة.. لم أصرف قرشاً من حساب الخزينة العامة".

لكنّ محاوِرة الوزير لم تتوقف، وسألته متحدية إياه، "إن رواتب الوزراء فى لبنان تصل لنحو خمسة آلاف دولار، فكيف يمكنك استئجار طائرة خاصة؟"، وتابعت "هل هذا يعنى أنّ هذا من أموال الأسرة؟"، فأجاب الوزير السابق "كلا، إنّها هدية.. لقد أتيت بدعوة إلى هنا"، وذلك وفقًا لما نقلته "العربية.

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إعلامية القناة الأمريكية لم تقتنع أيضًا بالإجابة، لترد ساخرة "أتمنى أن أحظى بأصدقاء مثل أصدقائك"، حينها تدخلت سيجريد كاج، وزيرة التجارة الهولندية المنسّقة الخاصّة السابقة للأمم المتحدة فى لبنان، فقالت "عندما نكون فى الحكومة لا يجب أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء".

وعندما قال جبران باسيل، إنه إضافة لكونه رئيس أكبر كتلة برلمانية فى بلاده، فإن رئيس الجمهورية طلب منه أن يمثله فى المؤتمر، فأحرجته المذيعة بقولها: "تقصد والد زوجتك"، وحينها بدا التوتر واضحًا على وجه الوزير اللبنانى السابق، وذلك وفقًا لمقطع فيديو نشرته "سكاى نيوز".

وتم استبدال جبران باسيل رسمياً كوزير للخارجية هذا الأسبوع بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، ويذكر أن باسيل، صهر الرئيس اللبنانى، ميشال عون، الذى يتولى قيادة الكتلة المسيحية الأكبر فى البرلمان، برز كلاعب فاعل فى السياسة اللبنانية خلال السنوات الماضية، كما شغل منصب وزير الكهرباء من العام 2009 حتى 2014، حين عاد للحكومة كوزير للخارجية.