خارجية الكويت تستدعي سفير إيران بسبب تصفية قاسم سليماني

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استدعت الخارجية الكويتية، السفير الإيراني، على خلفية تصريحات الحرس الثوري التي تزعم أن الطائرة المسيرة التي قتلت قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، انطلقت من الكويت.
واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، مع السفير الإيراني محمد إيراني على خلفية تكرار تصريح قائد قوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران، الذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرًا.
وأعرب «الجار الله»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن استياء واستغراب الكويت من تكرار مثل هذه التصريحات، مجددًا تأكيد نفي دولة الكويت القاطع مشاركةَ أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم، مشيرًا إلى ما سبق أن أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن نفيها مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.
شاهد بالصور: من هو قاسم سليماني؟
وطلب «الجار الله» من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وألا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.
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