ابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT زينب سليمانيابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو لزينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة.

يأتي ذلك، في وقت شاركت فيه زينت في احتفال تأبيني أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قالت إن "مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة".

يذكر أن ابنة سليماني، ظهرت للمرة الأولى خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني، ومشددة على أن "من قتله خلد دمه إلى الأبد، وأن دماءه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس".

المصدر: RT