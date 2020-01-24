30 تطبيقا مشبوها.. احذفها فورا إذا كانت على هاتفك

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيقات خبيثة تهدد الملايين من هواتف أندرويد هواتف أندرويد

كتب- وكالات:

حذر موقع CyberNews التقني المتخصص، من 30 تطبيقا تخترق هواتف أندرويد وتتجسس عليها.

وقال فريق من الخبراء أن متجر جوجل بلاي يحتوي 30 تطبيقا تصيب هواتف الأندرويد ببرمجيات خبيثة، وتجمع بيانات الهواتف وتبيعها لجهات خارجية، أو تصيب الهاتف بفيروسات تظهر الإعلانات دون توقف، أو توجه المستخدمين إلى مواقع التصيد الإلكتروني.

وكان المثير أن عدد مرات تحميل هذه التطبيقات الخبيثة يزيد على 1.4 مليار مرة.

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مقدم من ميكروسوفت

أشهر وأخطر هذه التطبيقات الخبيثة BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie camera، الذي تحوم الشكوك حول جمعه بيانات المستخدمين وبيعها لجهات أخرى.

ونصح الخبراء مستخدمي هواتف أندرويد بحذف هذه التطبيقات فورا إذا كانت موجودة على هواتفهم، حرصا على أسراراهم وبياناتهم.

وتشمل قائمة البرامج والتطبيقات المشبوهة:

BeautyCam

Beauty Camera – Selfie Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

B612 – Beauty & Filter Camera

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera

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