30 تطبيقا مشبوها.. احذفها فورا إذا كانت على هاتفك

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كتب- وكالات:
حذر موقع CyberNews التقني المتخصص، من 30 تطبيقا تخترق هواتف أندرويد وتتجسس عليها.
وقال فريق من الخبراء أن متجر جوجل بلاي يحتوي 30 تطبيقا تصيب هواتف الأندرويد ببرمجيات خبيثة، وتجمع بيانات الهواتف وتبيعها لجهات خارجية، أو تصيب الهاتف بفيروسات تظهر الإعلانات دون توقف، أو توجه المستخدمين إلى مواقع التصيد الإلكتروني.
وكان المثير أن عدد مرات تحميل هذه التطبيقات الخبيثة يزيد على 1.4 مليار مرة.
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مقدم من ميكروسوفت
أشهر وأخطر هذه التطبيقات الخبيثة BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie camera، الذي تحوم الشكوك حول جمعه بيانات المستخدمين وبيعها لجهات أخرى.
ونصح الخبراء مستخدمي هواتف أندرويد بحذف هذه التطبيقات فورا إذا كانت موجودة على هواتفهم، حرصا على أسراراهم وبياناتهم.
وتشمل قائمة البرامج والتطبيقات المشبوهة:
BeautyCam
Beauty Camera – Selfie Camera
Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo
Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor
YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap
Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
B612 – Beauty & Filter Camera
Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor
Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera
YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
Selfie Camera – Beauty Camera
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مقدم من سكاى نيوز
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كيف تتجنب برامج مكافحة الفيروسات المخادعة؟
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Z Beauty Camera
HD Camera Selfie Beauty Camera
Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor
Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera
Bestie – Camera360 Beauty Cam
Photo Editor – Beauty Camera
Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor
Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filter
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.