شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى: ميليشيات إيران تهدد المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودى، أن النظام الإيرانى يريد تصدير ثورته لدول الجوار، ولديه أفكار توسعية ولا يريد شراكة بين دول المنطقة، بل جعل ما يهدف إليه هو أن تكون تلك الدول ضمن مشروعه التوسعى، معتبراً أن إيران وميليشياتها تهديد لأمن المنطقة.

وكشف الأمير خالد، خلال مقابلة تلفزيونية تعرضها قناة "العربية" مساء الجمعة، أن السعودية لديها رؤية 2030 التى تحرك المملكة إلى الأمام، فى حين لدى إيران خطة من عام 1979 التى تريد إعادة المنطقة إلى الخلف.

اعتبر الأمير خالد بن سلمان، أن أكبر تهديد يواجه المنطقة والعالم اليوم هو إيران وميليشياتها والمنظمات الإرهابية كداعش والقاعدة، وكلاهما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا، وأضاف بن سلمان: "كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيدلوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القوانين الدولية"، مضيفا: "عندما يتعلق الأمر بنا فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا".

ومن المقرر أن تعرض المقابلة الكاملة، اليوم الجمعة، الساعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية.

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وكان نائب وزير الدفاع السعودى، أشاد بقاعدة برنيس العسكرية التى دشنتها مصر، قائلا إنها تعد محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات فى نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

وشدد نائب وزير الدفاع فى تصريح عقب حضوره فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على أهمية القاعدة العسكرية التى تبين ما وصلت إليه مصر من تطور فى منظوماتها العسكرية، حيث تعد هذه القاعدة محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات فى نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

وحضر نائب وزير الدفاع السعودى حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020)، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثانى من المناورة البحرية.