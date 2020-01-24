شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: لا علاقات لنا مع إسرائيل ومتمسكون بحل الدولتين بقرارات مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي "لا علاقات لنا مع إسرائيل، ومتمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن"، مضيفا: اليمنيون اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم.

وأضاف الجبير: الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، فكيف لنا التفاوض مع طهران؟ لافتا إلى أن الخطاب لدى السلطات الإيرانية مزدوج، وعليها تغيير سلوكها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

وذكر الجبير: يجب حل الأزمات والصراعات بالتنسيق والحوار، موضحا: العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا، ولم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا، مؤكدا: الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة.

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