شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: فصائل مدعومة من تركيا تداهم المنازل فى عفرين وتعتقل 12 مدنيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة والمخابرات التركية نفذت حملة مداهمات فى منطقة عفرين بريف حلب الشمالى الغربي.

وقال المرصد - حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية - إن الفصائل أقدمت على اعتقال 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو فى "المجلس المحلى لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد باستمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار فى عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلى وراجو وجنديرس وذلك فى إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالى عفرين وممتلكاتهم.

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وأمام تلك الانتهاكات المستمرة، نفذ عدد من الأهالى وقفة احتجاجية فى ناحية بلبل أمام أحد المقرات العسكرية هناك، للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين يقتطعون الأشجار.

يذكر أنه فى وقت سابق أقدم مسلحون تابعون لفصيل "سليمان شاه" الموالى لتركيا، على اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية "كاخرة" التابعة لناحية "معبطلي" فى ريف عفرين شمال غرب حلب.

وطالب مسلحو الفصيل - بحسب المرصد - ذوى اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكى مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين فى حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.