شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: نأمل أن نسمع قريبا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أملنا فى المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطانى أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك".

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، مع ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز- الذى يزور فلسطين حاليا- تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعداتها فى بناء مؤسسات الدولة، وأيضا مساعداتها المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى قبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى (صفقة القرن).

من جهته، قال الأمير تشارلز، "شرف كبير لى زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس فى مدينة المسيح بيت لحم".. وأكد أن علاقات بلاده مع فلسطين متجذرة وتسعى دائما إلى دعمها وتطويرها، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية، متمنيا الوصول إلى السلام فى المنطقة بأقرب وقت ممكن.