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25 ألف فلسطينى يؤدون الجمعة فى الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى نحو 25 ألف من المواطنين الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن المصلين أدوا شعائر صلاة الجمعة رغم الإجراءات العسكرية المشددة من قبل قوات الاحتلال التى نشرت عناصرها عند بواباته، وأعاقت وصول المواطنين إلى المسجد، ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

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وأصيب، فى وقت سابق اليوم، شاب وسيدة بالرصاص واعتقل آخر عقب مهاجمة شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المصلين وقمعهم، خلال تأديتهم صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وكانت فعاليات القدس دعت إلى إحياء صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك، من أجل التصدى لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويده والسيطرة عليه.

 

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