شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية: إحراق مسجد جنوب القدس جريمة واعتداء على مشاعر المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الجريمة النكراء التى وقعت، اليوم الجمعة، فى مسجد البدرية القديم فى قرية شرفات جنوب القدس المحتلة، والتى أدت إلى إحراق المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من قبل إرهابيين يهود.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب - فى بيان للوزارة، - أن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية، التى وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية فى فلسطين، وأن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.

وأوضح أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة فى ظل الاعتداءات والجرائم التى تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلى وقطعان مستوطنيه، وأن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات.

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وأشار إلى أن تكرار الاعتداءات على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة، التى ينطلق منها الاحتلال، لافتا إلى أن هذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التى كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة.

وطالب أبو الرب المؤسسات الإسلامية الدولية كمنظمة التعاون الإسلامى والمؤتمر الإسلامى والدول العربية والإسلامية بأن تعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التى فاقت كل وصف.