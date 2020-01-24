إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 3 فلسطينيين، بجراح وحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها نقلت فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الظهر لمجمع فلسطين الطبي الحكومي برام الله.

وأوضحت أن المصاب أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة دير نظام غربي رام الله.



وأضافت الجمعية أن طواقمها نقلت مصابين اثنين من بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية.



وأشارت أن أحد الجرحى أصيب بالرصاص المطاطي في الرأس، فيما أصيب ثان بحالة اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع.



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بدوره، قال مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم، في بيان، إن المصاب بالاختناق "فتاة وحالتها خطيرة".

وقال إن مواجهات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت بين شبان وقوة إسرائيلية فرقت المسيرة الأسبوعية في البلدة، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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