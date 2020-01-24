عباس للأمير تشارلز: نأمل باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

بيت لحم / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن أمله في اعتراف "بريطانيا" بالدولة الفلسطينية.



جاء ذلك في كلمة أمام وسائل الإعلام، خلال استقبال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وقال عباس "نأمل أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين قريبا، لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك".



ورحب الرئيس الفلسطيني بولي العهد البريطاني، قائلا "يسعدنا جدا أن نستقبلكم هنا في المدينة المقدسة، مولد سيدنا المسيح مدينة بيت لحم، مدينة التعايش الإسلامي المسيحي".



وأضاف "لقد زرتم كنيسة المهد وزرتم أيضا مسجد عمر بن الخطاب، وشاهدتم المسلمين والمسيحيين يعيشون مع بعضهم البعض".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للمملكة المتحدة على مساعدتها لفلسطين في بناء مؤسسات الدولة.

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وقال عباس "نشكر بريطانيا قبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى صفقة القرن".

بدوره، قال الأمير تشارلز: "شرف كبير لي زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس عباس في مدينة المسيح بيت لحم".

وأضاف: "العلاقات البريطانية الفلسطينية علاقات متجذرة، ونسعى دائما إلى دعم وتطوير هذه العلاقات، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية، ونتمنى الوصول إلى السلام في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل الأمير بيت لحم قادما من القدس، في زيارة تستغرق عدة ساعات، زار خلالها مسجد عمر بن الخطاب وكنيسة المهد في المدينة.

وشارك الأمير، الخميس، إلى جانب 41 زعيم من دول العالم، في المنتدى الدولي الخامس للهولوكست الذي عقد في مدينة القدس الغربية.

وعُقد المنتدى في مقر متحف "ياد فاشيم" (الكارثة والبطولة)، الذي يخلد ذكرى المحرقة النازية.

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