الرئيس العراقي: مصرون على دولة ذات سيادة كاملة "غير منتهكة"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، إن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية".



وفي تغريدة، كتب صالح: "العراقيون مصرون على دولة خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة".



وتابع "دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانها".



وأرفق صالح تغريدته بصورة من الاحتجاج الحاشد الذي يشهده بغداد الجمعة، ضد الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.



ويأتي هذه الاحتجاج استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروح بـ"تظاهرة مليونية" مناوئة لوجود القوات الأمريكية في العراق.



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وتصاعدت نبرة العداء للوجود الأمريكي في العراق بين القوى الشيعية العراقية وخاصة بين فصائل مقربة من إيران، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.



وعقب الهجوم بيومين، صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.



ولاحقاً، طلبت بغداد من واشنطن إرسال وفد لمناقشة آلية الانسحاب، إلا أن الأخيرة رفضت الطلب وهددت بفرض عقوبات فيما إذا تم إخراج قواتها بصورة "غير ودية".



وينتشر نحو 5 آلاف جنود أمريكيين في عدة قواعد عسكرية بأرجاء العراق، في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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