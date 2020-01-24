الأردن.. العشرات يشاركون بمسيرة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

شارك نحو 50 شخصاً، اليوم الجمعة، بمسيرة احتجاجية، بالعاصمة الأردنية عمان، ضد اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016، دعت اليها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز، بحسب مراسل الخليج 365.

وتسبب الجو البارد وتساقط الأمطار الشديد في ضعف الاستجابة للدعوة.‎

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المسيرة انطلقت من أمام مسجد صهيب بن سنان (في جبل عمان بين الدوارين السادس والسابع)، وسط العاصمة، وصولاً إلى مقر شركة الكهرباء الوطنية (لا تبعد كثيرا عن المسجد)، وهي الطرف الأردني بالاتفاقية.

وهتف المشاركون: "سمّع صناع القرار.. غاز العدو استعمار" و "علّي الصوت من عمان.. ما بدنا (لا نريد) غاز الكيان (الصهيوني) " و "يا اللي طالع من صلاتك.. قوم دافع عن بلادك"، وغيرها من الهتافات.

كما رفع المشاركون لافتات، كتب عليها عبارات منددة بالاتفاقية، والتي من أبرزها : "التوقيع خيانة.. التنفيذ خيانة" و "خاين اللي وقع و خاين اللي باع" و "شركة الكهرباء الوطنية (اسماً) والصهيونية (فعلاً)".

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وتأتي فعالية اليوم، للجمعة الرابعة على التوالي، بعد أن بدء الضخ التجريبي للغاز مطلع العام الجاري، بدعوات من فعالية شبابية وحزبية ونقابية مختلفة.

وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.



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