إعلان نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2020

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صحيفة الخليج الالكترونية
أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهتين سهلتين للقطبين ريال مدريد وبرشلونة.
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره ريال سرقسطة، فيما يلعب برشلونة أمام ليجانيس، كما يواجه فالنسيا منافسه ليونيسا القادم من دوري الدرجة الثانية (ب).
وستلعب جميع مباريات الأدوار المقبلة بنظام المباراة الواحدة، باستثناء الدور قبل النهائي، حيث ستلعب الفرق الأدنى على ملعبها، فيما يلعب الفريق الذي سحبت كرته أولا في القرعة المباراة على ملعبه.
وتقام المباريات في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي حالة مواجهات أندية الليجا معًا يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي سحب أولًا.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءا من دور الـ 16، حيث لم يتم استخدام هذه التقنية في الأدوار السابقة.
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