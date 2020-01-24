القبض على 3 سودانيين امتهنوا سرقة المركبات بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية- جنوبي العاصمة الرياض، لإعادة بيع أجزائها، وعثر في الموقع على (36) مركبة تمّ تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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