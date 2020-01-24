شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تنفي إجراء أى حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الرئاسة الفلسطينية إجراء أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة، موضحاً أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية، كما أنه تحدث بإيجاز مع الفلسطينيين وسنتحدث إليهم مجددا.
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس، إنه سيكشف عن خطته التى طال انتظارها للسلام فى الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان فى طريقه إلى ميامى للمشاركة فى حدث سياسى إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا فى البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع،وأضاف ترامب "إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح فى واقع الأمر".
ومن المقرر أن يلتقى ترامب مع نتنياهو فى البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
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