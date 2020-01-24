الرئيس العراقى يؤكد إصرار شعبه على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، إصرار العراقيين على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.
وقال صالح ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ إن "العراقيين مصرين على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن أى تدخلات أو إملاءات من الخارج".
ويتزامن هذا التصريح مع انطلاق تظاهرات احتجاجية فى عدد من المناطق فى العاصمة بغداد؛ تنديدا بالوجود الأمريكى فى العراق.
وكانت وليام وردة المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد أكدت فى وقت سابق أن الحكومة لن تتراجع عن قرار مجلس النواب القاضى بإخراج القوات الأجنبية من الأراضى العراقية.
وكان البرلمان العراقى قد صادق فى وقت سابق على قرار يقضى بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس، فى محيط مطار بغداد الدولى فى غارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.
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