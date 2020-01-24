شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تستدعى السفير الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيرانى لدى الكويت محمد ايراني.

واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، مع السفير الإيرانى لدى الكويت؛ وذلك على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية فى الحرس الثورى فى إيران، والذى ذكر فيه أن قاعدة على السالم فى الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى فى المنطقة، فى العملية التى نفذت قرب مطار بغداد مؤخرًا، وقُتل خلالها قائد (فيلق القدس) الإيرانى قاسم سليماني.

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وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مجددًا تأكيد نفى الكويت القاطع مشاركة أى طائرة انطلقت من قاعدة على السالم، مشيرًا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش فى بيانها عن مشاركة أى من القواعد الكويتية فى هذه العملية.

وطلب نائب وزير الخارجية الكويتى من السفير الإيرانى أن يصدر عن المسؤولين فى إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وأن لا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التى من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.