شكرا لقرائتكم خبر عن السيستانى يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى على السيستانى، اليوم الجمعة، الأحزاب السياسية فى البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وطالب السلطات باحترام حق المحتجين فى التعبير عن أنفسهم.

وقال السيستانى فى خطبة الجمعة التى ألقاها ممثل عنه فى مدينة كربلاء المقدسة عند الشيعة "إن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئى من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسى ووحدته أرضا وشعبا، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أى طرف كان وتحت أى ذريعة.

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"وللمواطنين كامل الحرية فى التعبير - بالطرق السلمية - عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضروريا لصيانة السيادة الوطنية بعيدا عن الإملاءات الخارجية".

وأضاف "إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحددة لها دستوريا، فمن الضرورى أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف... فإنه خطوة مهمة فى طريق حل الأزمة الراهنة".