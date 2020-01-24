الأردن يدين اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين فى الأقصى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين فى المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسى الشريف عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة اليوم. وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- اليوم الجمعة، أن اقتحام الحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي. وشدد على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخى والقانونى ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.

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