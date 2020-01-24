شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر: التزام أمريكا ببنود الاتفاقية المقترحة يجعلها دولة غير محتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إنه يمكن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية دولة غير محتلة إذا التزمت بما عرضه من بنود اتفاقية تحفظ للعراق سيادته، داعياً إلى دمج الحشد الشعبى بوزارتى الدفاع والداخلية وفى حالة عدم ذلك على الحشد الالتزام بكافة القرارات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره جزءا من المنظومة الأمنية.

وأكد الصدر فى كلمته التى ألقاها مستشاره كاظم العيساوى فى العاصمة بغداد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" - على غلق مقرات الشركات الأمنية الأمريكية وإنهاء عملها فى العراق، مع غلق الأجواء العراقية أمام الطيران الحربى والاستخباراتى للمحتل، وإلغاء كافة الاتفاقات الأمنية معه لغياب التوازن الدولى فيها ولأنها أقرت فى ظل وجود ذلك الاحتلال.

ودعا الصدر الرئيس الأمريكى ترامب إلى أن لا يتعامل فى قراراته وخطاباته مع العراق بفوقيه واستعلاء وعنجهية وإلا قابلناه بالمثل ودول الجوار إلى عدم التدخل فى تعامل العراقيين مع المحتل فى حال بقائه ورفضه إخراج قواته، موضحا التزامه بإعلان وقف مؤقت للمقاومة إلى خروج آخر جندى من العراق والعمل على معاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أى من الطرفين.