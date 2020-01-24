شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد مناطق بريف إدلب الجنوبى الشرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت وحدات من الجيش العربى السوري، قرية السمكة بريف إدلب الجنوبى الشرقي، وذلك بعد تكبيد تنظيم (جبهة النصرة) خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، أن وحدات الجيش العاملة فى ريف (معرة النعمان) وبعد صدها الهجوم الكبير الذى شنه إرهابيو (جبهة النصرة) والمجموعات التى تتبع لهم على محور (التح - ابو جريف) قامت بإعادة الانتشار والتجمع على اتجاه قرية (السمكة) وطهرتها من الإرهابيين، مؤكدة أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على المحور بقوة؛ لتطهيرهما من الإرهابيين.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية شنت، أمس، هجوما على اتجاه محور (التح - أبو جريف) عبر الزج بأعداد كبيرة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والعربات المفخخة.