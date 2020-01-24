شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستدعى السفير الإيرانى على خلفية تصريحات الحرس الثورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها أن الكويت استدعت السفير الإيرانى، على خلفية تصريحات الحرس الثورى، كان عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودى قد قال فى تصريحات صحفية: "على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب". كانت المملكة العربية السعودية، أعربت أمس، عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذا "الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني".

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تعد تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي. وأفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثى على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا، وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة"، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

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وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قال، الأربعاء، إن بلاده لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووى وإنها عازمة على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية أبدا. وأضاف ماكرون "فى السياق الراهن فرنسا عازمة على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا وكذلك على تجنب أى تصعيد عسكرى فى المنطقة".