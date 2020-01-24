شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 9 .4 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية جيجل الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 9 .4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة ولاية جيجل الجزائرية (شمال شرق)، بحسب بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر.

وشعر بالهزة الأرضية سكان كل من ولايات بجاية ، قسنطينة ، ميلة ، سطيف وسكيكدة، شمال شرقى البلاد .

ولم تسفر الهزة الأرضية التى كان مركزها 5 كم شمال-شرق العوانة (ولاية جيجل) فى عرض البحر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.