شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو مواطنيها إلى عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الجمعة) مواطنيها إلى عدم الاقتراب من سفارة واشنطن فى العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرات احتجاجية تندد بالوجود الأمريكى فى العراق.

وأفادت السفارة الأمريكية فى بغداد ـ حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ بأن هذه الدعوة تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة بغداد تظاهرات وإجراءات أمنية مشددة من شأنها أن تؤدى إلى إغلاق أغلب الطرق، مشيرة فى الوقت ذاته إلى استمرار العمل بشكل طبيعى فى قنصليتها العامة بمحافظة أربيل شمالى العراق.

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ويأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه مصدر أمنى عراقى عن اتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الأمريكى فى البلاد.

وكان البرلمان العراقى قد صادق فى وقت سابق على قرار يقضى بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبى ابو مهدى المهندس، فى محيط مطار بغداد الدولى فى غارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.