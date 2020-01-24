الأردن يدين إعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلي المسجد الأقصى

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أدان الأردن، الجمعة، إعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلي المسجد الأقصى، بعد صلاة فجر اليوم.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، ضيف الفايز، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأكد الفايز بأن "ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين، ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكاً لإلتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للقانون الدولي".

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وشدد على "ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد".

واقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، بعد انتهاء صلاة الفجر، وحاولت إفراغه من المصلين.

وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة "فجر الأمل" التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

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