رغم المنع الإسرائيلي.. خطيب الأقصى يدخل المسجد محمولا على الأكتاف

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

دخل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، الجمعة، المسجد المبارك، رغم قرار إسرائيل بمنعه من الدخول لمدة أسبوع ينتهي الأحد.

ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامينن لكن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول.

وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد، بحسب مراسل الخليج 365.

وساد توتر في المكان إثر محاولة الشرطة الإسرائيلية منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد.

Advertisements

ولكن أمام إصرار الشيخ صبري فإنه تمكن من الدخول إلى المسجد.

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم مرددين "الله أكبر" أثناء دخوله المسجد.

والأحد الماضي، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا بالإبعاد عن الأقصى لأسبوع.

وبعد تسلمه أمر الإبعاد، قال الشيخ صبري للصحفيين إن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها، السبت، لإصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده.

وبررت الشرطة الإسرائيلية الإبعاد بأن الشيخ صبري "يمارس التحريض" في خطب الجمعة وهي التهمة التي نفاها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.