ميركل: الجامعة التركية - الألمانية هي انموذج استثنائي للتعاون بين البلدين

إسطنبول/ توفيق دورول/ الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الجامعة التركية - الألمانية هي انموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة لها الجمعة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمدينة إسطنبول.

وأضافت أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم والمجتمعات التي ينتمون إليها، كما أنهم سيعززون من العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements

وأكدت ميركل على أهمية جسور التعليم في إقامة الحوار بين المجتمعات المدنية، وعلاقتها مع السياسة والحكومات، مشيرة إلى الجذور المتعمقة للعلاقات التركية الألمانية.

وفي سياق آخر، أشارت ميركل إلى مساعدات تركيا المقدمة لملايين اللاجئين السوريين، مؤكدة أن "تلك الجهود تحظى بامتناننا وتقديرنا".

وأضافت أن جهود تركيا المقدمة للاجئين السوريين ستكون أملاً للسوريين عند عودتهم لبلادهم التي سيعيدون بنائها بامكاناتهم المكتسبة.

وأكدت المستشارة الألمانية على استمرارهم في تقديم الدعم للسوريين في مجال التعليم بالتعاون مع تركيا والاتحاد الأوروبي.ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.