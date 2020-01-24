أردوغان: الفوضى ستطال حوض المتوسط مالم تتحقق التهدئة بليبيا

إسطنبول/ الخليج 365الرئيس التركي:

- نتمنى ألا يُكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا

- سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين في هذه الأوقات العصيبة

- إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل

- خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات



حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الفوضى ستطال كامل حوض البحر الأبيض المتوسط مالم تتحقق سريعا التهدئة في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إنه "في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله".



ولفت إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل ضمان سلامتهم ومستقبل واستقرار بلادهم.

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وأضاف الرئيس التركي: "نتمنى ألا يُكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا".

وتابع: "إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل".

وأردف: "هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة التي تسببت (للآن) في مقتل أكثر من 2400 شخصاً وإصابة أكثر من 7500 آخرين".

وشدّد على أن تركيا ستدعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا، مثلما فعلت في مؤتمر برلين، الأحد الماضي.

وإستطرد قائلا: "خطة السلام (التي تبناها مؤتمر برلين) تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.