مهرجان ربيعنا تراث بالمخواة …يتنفس عَبِق الماضي الجميل

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : افتتح صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مهرجان ربيعنا تراث بمحافظة المخواة والذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة وأمانة منطقة الباحة و يستمر الى يوم الأحد القادم وهو أحدى فعاليات ربيع الباحة 41

ويضم المهرجان عدة أجنحة منها جناح (كنّا) يهتم بالمعروضات التراثية بالمنطقة وجناح (صنعنا ) جناح يهتم بعرض الحرفيات وأبرز الصناعات التراثية في المنطقة .

وجناح (أنتجنا ) جناح يعرض فيه أهم المنتجات والمبيعات قديماً وجناح (جادة الفن ) يهتم بالفنون التشكيلية .

وجناح (خيالة ) لاستعراض الخيول الأصيلة والتدريب .

ويضم المهرجان مسرح تفاعلي وعروض سينمائية وقسم خاص للأسر المنتجة .

وجناح (قرأنا) يعرض فيه التعليم بين الماضي والحاضر .

ويعرض فيه عشرات الكتب والأدوات المدرسية القديمة .

ويعرض في الجناح مسرحية تعليمية لتعليم قديماً ، والتعليم في الحاضر وهو العصر الزاهر الذي يحظى فيه التعليم بأهتمام كبير من قيادة هذا الوطن الغالي .

وقدم صاحب جناح (قرأنا ) الأستاذجارالله علي الحميدي شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة لتشريفه وتشجيعه ، وأضاف شباب المنطقة يحظون بدعم كبير من الأمير حسام فهو الداعم الأول لنا .

وقدم الحميدي شكره لسعادة وكيل الأمارة للشؤون الأمنية و لسعادة أمين منطقة الباحة ولسعادة محافظ المخواة ووكيله ولرئيس مجلس شباب المنطقة ورئيس بلدية المخواة ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة على دعمهم له ،وكل من حضر الى جناحه .

الجدير ذكره أن صحيفة الخليج الإلكترونية هي أول وسيلة أعلامية تسلط الضوء على متحف الحميدي التعليمي حيث زارته في منزله .