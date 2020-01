الأردن: «إسرائيل» تقتل كل فرص «السلام»

دبي - بواسطة محمد فارس © Construction Photography/Avalon Old Town Amman, with Jordan Flag flying, Jordan. (Photo by Jason Larkin/Construction Photography/Avalon/Getty Images)

عمّان: «الخليج»

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، إن «إسرائيل» تقتل كل فرص «السلام» وتحقيق «حل الدولتين» عبر إجراءاتها اللا شرعية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض. وأضاف: «إن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام».

وشدد الصفدي على أن الإجراءات «الإسرائيلية» من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت «غير شرعية ولا قانونية وتخرق القانون الدولي وتقتل الأمل في إمكانية تحقيق السلام».