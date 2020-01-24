"القوى العاملة الكويتية": ضبط 6 آلاف و250 عاملا مخالفا لقوانين الإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة القوى العاملة الكويتية، ضبط 6 آلاف و250 عاملًا مخالفًا لقوانين الإقامة، من خلال ألف و539 جولة تفتيشية بمحافظات الكويت الست.

وأوضحت (القوى العاملة) الكويتية – فى إحصائية صادرة عنها - أن العمال المخالفين شملوا 6 آلاف و177 عاملا متجولا، و50 بائعا متجولا، و23 متسولا، مشيرة إلى أن محافظة الفروانية سجلت أكثر المخالفات، وتلتها محافظة مبارك الكبير ثم محافظة الكويت العاصمة.

وأضافت أن مجموع مخالفات القطاع الأهلى بلغ 3 آلاف و33 حالة، شملوا 321 حالة فى محافظة الكويت العاصمة، و109 حالات فى محافظة حولي، و226 حالة فى محافظة الأحمدي، و47 حالة فى محافظة الجهراء، وألف و906 حالات فى محافظة الفروانية، و433 حالة فى مبارك الكبير، لافتة إلى أن عدد المضبوطين المسجلين (التحاق بعائل) بلغ 124 فردا، 12 منهم فى العاصمة، و20 فى حولي، و8 فى الأحمدي، و18 فى الجهراء، و53 فى الفروانية و13 فى مبارك الكبير.

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وأشارت (القوى العاملة) الكويتية إلى أن إجمالى عدد العمالة المنزلية المخالفين بلغ 3 آلاف و54 عاملا تم ضبطهم يعملون لدى الغير، شملوا 375 عاملا فى الكويت العاصمة، و207 عمال فى حولي، و219 عاملا فى الأحمدي، و83 عاملا فى الجهراء، وألف و765 عاملا فى الفروانية، و405 عمال فى مبارك الكبير.

وتابعت أن إجمالى العمالة المخالفة التى ضبطتها اللجنة المشتركة فى محافظة الكويت العاصمة بلغ 703 عمال، و342 عاملا فى محافظة حولي، و456 عاملا فى محافظة الأحمدي، و152 عاملا فى محافظة الجهراء، و3 آلاف و743 عاملا فى محافظة الفروانية و854 عاملا فى محافظة مبارك الكبير.