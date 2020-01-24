شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تؤيد حبس 4 داعشيين بتهمة التخطيط لتفجير مسجد بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز الكويتية، إدانة 4 متهمين بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابى فى مدينة سعد العبدالله بينهم مواطن كويتى ضبط فى الفلبين وأحيل إلى المحاكمة مع 3 آخرين ومقيم سوري، اثر تخطيطهم لتفجير مسجد فى الكويت.

وقضت المحكمة بتأييد حبس المتهم الكويتى العائد من الفلبين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 دينار، وأيدت حبس اثنين من المتهمين الآخرين لمدة 10 سنوات وتغريمهما 200 دينار، والرابع لمدة سنــتين و4 أشهر، فى حين أيدت براءة المقيم السوري.

Advertisements

يذكر أن النيابة العامة الكويتية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن اتهمت الأول إلى الرابع بالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، والأول إلى الثالث بتهم تتعلق بالاتفاق على تصنيع مواد متفجرة ورصد وتصوير مسجد جعفر بن أبى طالب فى منطقة الصليبخات بالكويت، بالإضافة إلى كنيسة، ومضايف فى منطقة العبدلي، وشرعوا بتصنيع مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة التى أوقفت اثر ضبطهم قبل تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط المتهمين فى القضية، فى أعقاب ضبط المتهم الكويتى الجنسية فى الفلبين، واعترافه بما سبق ذكره؛ حيث تم ضبط باقى المتهمين بعد ذلك فى مدينة سعد العبدالله أوائل شهر أبريل 2017.