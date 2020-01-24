شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مظاهرات حاشدة فى بغداد للمطالبة برحيل القوات الأمريكية من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات، حسبما ذكر مراسل "سكاى نيوز عربية"، وأغلقت السلطات الأمنية جسرى الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين فى كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

وكانت السفارة الأميركية فى العاصمة العراقية بغداد، قد علقت ملصقا تحذيريا على جدار إسمنتى يقع أمام مجمها المحصن بشدة، تحسبا لتظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن فى العراق.

وجاء فى التحذير: "لا تتجاوز هذه النقطة. سنتخذ بحقك إجراءات رادعة فى حالة محاولتك التجاوز"، وربما تحاول السفارة الأميركية من وراء هذا التحذير تجنب سيناريو اقتحام حرمها فى آخر يوم من ديسمبر الماضي.

وكان زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، دعا إلى ما وصفه بـ"مظاهرة مليونية سلمية" للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأميركية فى البلاد، وأعلنت فصائل فى ميليشيات الحشد الشعبى الموالية لإيران نيتها المشاركة فى المسيرة المليونية.



آلاف العراقيين يتظاهرون



آلاف المتظاهرين فى شوارع بغداد



آلاف المحتجين فى شوارع بغداد

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العراقيون ينتشرون فى الشوارع



جانب من الاحتجاجات بالعراق



جانب من الاحتجاجات فى العراق



جحافل المتظاهرين



متظاهرون يتسلقون الأشجار



مسيرات تجوب شوارع العراق



مظاهرات العراق



مظاهرات بالعراق