شكرا لقرائتكم خبر عن متطرفون يهود يحرقون مسجدا فى بيت صفافا جنوب القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرق متطرفون يهود، اليوم الجمعة، مسجدا فى بيت صفافا جنوب القدس المحتلة وخطوا شعارات عنصرية فى المكان. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أجزاء من المسجد تضررت بفعل الحريق ووجد على أحد جدرانه شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين. وفى السياق ذاته، يواصل المستوطنون المتطرفون، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة. Advertisements وعادةً ما يتخلل تلك الاقتحامات محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية فى المسجد الأقصى، وتحديدًا فى الجهة الشرقية منه، الأمر الذى يثير غضب المصلين وحراس المسجد. وصعد المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال فى الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متطرفون يهود يحرقون مسجدا فى بيت صفافا جنوب القدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.