شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يدعو إلى غلق القواعد العسكرية الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق إلى غلق كل القواعد العسكرية الأمريكية فى العراق وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وكان الصدر أعلن عن توقف مؤقت لـ"المقاومة" و"معاقبة" من يخرق الهدنة السياسية مضيفا " سنحاول استنفاد جميع الطرق السلمية، وهدفنا جدولة خروج القوات الأمريكية " وفق ما ذكرته فضائية " الحدث في خبر عاجل لها.

كما طالب الصدر الحكومة العراقية بعقد معاهدات عدم اعتداء مع كل دول الجوار، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع الولايات المتحدة على أنها "دولة محتلة ومعادية" إذا رفضت الخروج من العراق، داعيا دول الجوار العراقى إلى وقف التدخل فى الموقف العراقى مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته سكاي نيوز في خبر عاجل لها

حيث توافد أعداد كبيرة من جميع أنحاء العاصمة العراقية، بغداد إلى منطقة الجادرية، المكان المخصص للمظاهرة "المليونية" التي دعا إليه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق، للمطالبة بخروج القوات الأميركية من البلاد، فيما ارتدى بعض المتظاهرين الكفن.

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وأتخذت الأجهزة الأمنية اجراءات مشددة وقامت بغلق عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرات المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.