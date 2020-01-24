شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد تزامنا مع انطلاق تظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقي، صباح اليوم الجمعة، باتخاذ الأجهزة الأمنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.

وقال المصدر - لقناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية باشرت منذ مساء أمس بتشديد إجراءاتها الأمنية ضمن مقتربات جسرى الطابقين والجادرية وسط بغداد"، مشيرا إلى قطع تقاطع الطابقين فضلا عن الجسرين بالكتل الكونكريتية من الجانبين.

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وأشار إلى قطع طريق ساحة الفردوس وجميع الطرق المؤدية إلى منطقة كرادة خارج وداخل، لافتا إلى أن هذه الإجراءات عزلت مناطق الرصافة عن الكرخ فعليا.

وأوضح المصدر، أن هذه الاجراءات تأتى بالتزامن مع انطلاق التظاهرة المليونية التى دعا اليها مقتدى الصدر، والمنددة بالوجود الامريكى فى البلاد، مشيرا إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح الباكر نحو المكان المحدد للتظاهرة عند جامعة بغداد بمنطقة الجادرية وسط العاصمة".