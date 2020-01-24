القدس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أضرم مستوطنون يهود، الجمعة، النار في مسجد، جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية.
وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في مسجد "بدرية" ببلدة بيت صفافا، جنوبي غرب القدس، مما تسبب بحرق أجزاء من المسجد.
وأضاف الشهود، إن أهالي البلدة أخمدوا النيران قبل أن تأتي على المسجد.
وخطّ المستوطنون شعارات باللغة العبرية، على جدار المسجد.
وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا، لاعتداءات عنصرية متكررة من قبل مستوطنين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يضرمون النار بمسجد جنوبي غرب القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.