مستوطنون يضرمون النار بمسجد جنوبي غرب القدس

القدس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أضرم مستوطنون يهود، الجمعة، النار في مسجد، جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في مسجد "بدرية" ببلدة بيت صفافا، جنوبي غرب القدس، مما تسبب بحرق أجزاء من المسجد.

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وأضاف الشهود، إن أهالي البلدة أخمدوا النيران قبل أن تأتي على المسجد.

وخطّ المستوطنون شعارات باللغة العبرية، على جدار المسجد.

وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا، لاعتداءات عنصرية متكررة من قبل مستوطنين.

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