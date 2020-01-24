توصية بإلغاء 5 أقسام عليا بجامعة الإمام تثير الجدل والتذمر بين طلابها

صحيفة الخليج الالكترونية أعرب طلاب الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن استيائهم من توصية مجلس الجامعة بإغلاق خمسة أقسام في الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء، وذلك بعد سبع سنوات من الدراسة فيها!

وكان مجلس الجامعة قد أوصى بالموافقة على توصية رفعها مجلس المعهد العالي للقضاء بإغلاق أقسام القضاء التجاري، والقضاء الجزائي، والقضاء العمالي، والقضاء الإداري، وقضاء الأحوال الشخصية في المعهد، والرفع بالتوصية لوزارة التعليم لإقرار إغلاقها.

من جانبه؛ أكد المتحدث باسم الجامعة “الدكتور أحمد الطحيني” أن إدارة الجامعة وجهت أن الأمر لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلس الجامعات، وهي لا تزال خطة توصية مقترحة، وقد رفعت لمجلس الجامعات، وأن الجامعة بانتظار اعتمادها.

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