صحيفة الخليج الالكترونية كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان عن توجه لتوظيف المواطنين بنظام التعاقد في الأجهزة الحكومية . وأكد “الحمدان ” خلال لقائه السنوي بالإعلاميين أن الهدف الإرتقاء بالمنظومة الحكومية بعد إعادة هيكلة الوضع القائم وتوفير نظم فعالة في منظومة التحول الرقمي . وأشار ” الحمدان ” أن هذة الخطوة تأتي أسوة ً بما تم في الإمارات من انتهاء العمل الحكومي الرسمي والعمل بنظام التعاقد من 2012 . كما أكد أن منصة “مسار ” سيتم إطلاقها رسمياً في الثاني من فبراير المقبل ، كما سيتم إقرار دراسة لائحة الوظائف الهندسية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 .

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