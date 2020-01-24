تحذير لمستخدمي هذه الهواتف: أنتم في خطر جسيم

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كتب- وكالات:
قال تقرير نشرته صحيفة "ذي صن" الريطانية، إن مستخدمي هواتف آيفون أو أندرويد القديمة، معرضون لخطر هجمات الاختراق المدمرة.
ووفقا للتقرير، قال خبراء في الأمن الرقمي، إن الخطر الذي يهدد أصحاب الهواتف القديمة يشمل التجسس عليهم وسرقة معلوماتهم وبياناتهم الخاصة.
الهواتف الذكية التي تصنف باعتبارها قديمة، هي تلك التي لا تتلقى تحديثات دورية لنظام التشغيل، خاصة تلك التحديثات المتعلقة بالأمان.
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وقال براين هيجنز، المتخصص في شؤون الأمن للصحيفة البريطانية إن أنظمة التشغيل القديمة وغير المحدثة تفتح الباب واسعا لمجرمي الإنترنت والقراصنة، كما أن النسخ القديمة من أنظمة التشغيل تحرم مستخدميها من تنزيل برنامج مكافحة الفيروسات، ما يجعلها فريسة سهلة للهجمات.
وعادة يستغل قراصنة الإنترنت الصور وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المصرفية، لكسب المال بطرق غير مشروعة، أخطرها الابتزاز وطلب الفدية.
تشمل هذه المخاطر مستخدمي "آيفون 6" والنسخ الأقدم منه، وأيضا مستخدمي هواتف أندرويد التي مر عليها 3 أو 4 سنوات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.