شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وبرودة بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة، طقسا متباينا، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فى العديد من مناطق المملكة العربية السعودية، فى حين أن الطقس يتسم بقدر كبير من البرودة، فى كلا من الإمارات والبحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه في انعدام الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

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توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما إلى غائم جزئياً مع سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.

وحركة الرياح شمالية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س الخليج العربى، أما الموج مضطرب صباحا، ويصبح متوسط ظهرا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون بارداً مع بعض السحب.

الرياح ستكون شمالية غربية من 5 إلى 10عقدة، وتصل سرعتها من 12 إلى 17 احياناً ثم تتحول الى متقلبة الاتجاه خلال الليل.