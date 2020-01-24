شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تقصف الأحياء السكنية بالحديدة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت ميليشيات الحوثى الانقلابية، الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة فى عدد من مناطق الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة باليمن - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن ميليشيات الحوثى فتحت نيران أسلحتها الرشاشة واستهدفت الأحياء السكنية وأحياء وحارات متفرقة فى مدينة حيس، جنوب الحديدة".

وأضاف أن الميليشيات استهدفت المنازل في أحياء متفرقة من المدينة ما أدى إلى نشر حالة من الذعر بين السكان خصوصا النساء والأطفال .. كما استهدفت الميليشيات منازل الأهالي ومزارعهم جنوب مركز مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بقذائف الهاون الثقيل والأسلحة المتوسطة.

وتواصل الميليشيا الحوثية انتهاكاتها للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أواخر 2018 بموجب اتفاق ستوكهولم، وتنص على وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين جراء استهداف وقصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة، وسط صمت أممي.

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