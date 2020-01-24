الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، بعد انتهاء صلاة الفجر، الجمعة، وحاولت إفراغه من المصلين.

ورد المصلون بالتكبيرات والهتافات، بحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الخليج 365.



وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة "فجر الأمل" التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تقوم بإجراءات تضييقية بحق المقدسيين في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، بما يشمل نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان، والتي تعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية وتفتيش مركبات المواطنين".

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كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، منذ فجر الجمعة، 13 فلسطينيًا على الأقل، في مدينة القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت فجر الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس.

وأشار المركز إلى أنّ المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء مدينة القدس، واعتقلت عددًا من الشبان، بينهم سيدة وصحفيين، كما استدعت آخرين للتحقيق.

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